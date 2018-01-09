TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ayrımcılık yapmadan, nefret dili kullanmadan, tarafsız bir şekilde yapılan gazetecilik mesleğinin son derece saygın olması gerektiğine içtenlikle inandığını bildirdi.

Kahraman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İsmail Kahraman mesajında, gazetecilik mesleği mensuplarının ekonomik ve sosyal haklarını güvence altına alan 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi sebebiyle 10 Ocak 1961 tarihinden itibaren kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün 57'nci yılı olduğunu anımsatarak, gazetecileri tebrik etti.

Kahraman mesajında, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Ayrımcılık yapmadan, nefret dili kullanmadan, tarafsız bir şekilde yapılan bu güzide gazetecilik mesleğinin son derece saygın olması gerektiğine içtenlikle inanıyorum. Önyargısız bir şekilde, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde, araştırıcı bir merak ve sorgulayıcı bir yöntem ile olaylardan haberdar olmamızı sağlayan gazeteciliğin, teknolojik yenileşmeyle birlikte fonksiyonlarını çeşitlendirip, değişen ve gelişen şartlara adapte olarak önemini koruyacağına inanıyorum.

Hayattan haberdar olmamız gayesiyle, aziz milletimizin müşterek sesi olarak görevlerini ifa eden bütün basın camiasına huzur, mutluluk ve başarı temenni ediyorum.

Yazılı ve görsel basında emek ve gayret sarf eden gazetecilerimize, hayırlı çalışmalarında başarılar diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tekrar tebrik ediyorum."