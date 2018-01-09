AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Konuk, mesajında iletişim araçlarının çeşitlendiği ve çoğaldığı günümüzde gazetecilerin ve gazeteciliğin öneminin azalması bir yana gazetecilerin ve gazeteciliğin daha da önemli hale geldiğini belirtti.

Haberleriyle topluma ayna olan, yaşanan olayları, hal ve tavırları ortak bir zemine taşıyan, insanları bilgilendiren gazetecilerin, kamuoyunu geleceğe hazırlayarak katkı yaptığını aktaran Konuk, şunları kaydetti:

"Devlet ve millet hayatının can damarlarını haber, araştırma, yazı ve yorumlarıyla sürekli açık tutan, damarların çift taraflı çalışmasını sağlayan gazeteciler; zor, meşakkatli, mesuliyeti yüksek ancak bir o kadar onurlu, bir o kadar kutsal bir mesleğin mensuplarıdır. Çünkü bu meslek, üstlendiği işlev itibarıyla zorluklar ve yokluklar karşısında yıkılmaz, eğilmez bir irade, hak terazisinden sapmayan bir vicdan, yüksek bir karakter gerektirir. Biz biliyoruz ki vicdanı ve kalemi hür gazetecilerin varlığı, başta tarım ve gıda sektörü olmak üzere, kalkınma ve üretim için bir motivasyon kaynağıdır, gazeteciler milletimizin sesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, zor ancak, son derece önemli bir görevi fedakarca ifa eden, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanı olan tüm gazetecilerimizin gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."