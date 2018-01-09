Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, şehir, ülke ve dünyadaki gelişmeleri, doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak, toplumu aydınlatma görevini yerine getiren basın çalışanlarının çok önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.

Basın mensuplarının zor şartlar altında görev yaptığını vurgulayan Kaya, mesajında şunları kaydetti:

"Şehrimizde ve bölgemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle, başta ilimizde faaliyet gösteren gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere bizlerle sürekli beraber olan değerli basın çalışanlarının bu önemli gününü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum. Ebediyete intikal eden basın çalışanlarını da saygıyla yad ediyorum."

AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ise mesajında, basının ve gazeteciliğin toplum üzerindeki önemine değindi.

Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basının, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu belirten Şahin, "Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstlendiği bir gerçektir. Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın, etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Gazeteciliğin çok yönlü olduğunu aktaran Şahin, mesajını şöyle sürdürdü:

"Halkın gelişmelerden zamanında ve objektif bir şekilde haberdar olmasını sağlayan, gece gündüz demeden her türlü zor şartlarda çalışmayı ilke edinerek ve hiç bir zaman yılmadan, usanmadan görevlerini ifa eden gazetecilerimizi ve basın camiasını, toplum olarak her zaman takdir etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olan, büyük bir gayretle çalışan fedakar gazetecilerimize Sivas'a katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunuyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

Bugüne kadar görevlerini yaparken başta hemşehrimiz İsmail Güneş olmak üzere hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum."

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım da mesajında, gazetecilerin halkın dünyadaki gelişmelerden doğru ve hızlı bilgi sahibi olabilmesi için, özveriyle çalıştıklarına vurgu yaptı.

Mesajında, "Demokrasinin ve çağdaş düzenlerin vazgeçilmez bir parçası olan basın, yeryüzündeki gelişmelerin aynasıdır. Gazeteciler toplumun ışığıdır. O ışık ne kadar güçlü olursa bizler de yolumuzu o kadar net ve doğru görürüz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Basın sektörünün emekçileri, değerli arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyorum. İletişimin en temel taşlarından olan gazetecilik, toplumun gelişmesinde çok önemli ve büyük sorumluluklar taşıyan bir meslektir.

Toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan, bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracıdır.

Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, her zaman ve her yerde büyük bir özveri ile bu şerefli mesleği icra eden tüm fedakar gazetecilerimizi takdir ve tebrik etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle iş dünyası adına çalışan gazetecilerimizin bu güzel gününü tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."