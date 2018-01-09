Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Esen, dünyanın en kutsal mesleklerinden birisi öğretmenlik, bir diğerinde de gazetecilik olduğunu belirtti.

Gazetecilik mesleğinin büyük fedakarlık isteyen, zor şartlarda gerçekleştirilen bir meslek olduğunu ifade eden Esen, kamuoyunu doğru haber ile buluşturmak için saat, gün ve yer gözetmeyen en zor şartlarda, tehlikelere atılarak haber peşinde koşan gazetecilerimiz kamuoyu adına önemli bir işi icra ettiğine işaret etti.

Esen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Günümüzün hızlı dünyasının en dinamik mesleklerinden birisi hiç kuşkusuz gazeteciliktir. Bilgi kirliliğinin, propaganda çalışmalarının içinden doğru haberi çıkarabilmek, bu haberi tarafsız olarak okurla buluşturabilmek teknoloji çağında daha zor bir hal almaktadır.

Tarafsız ve evrensel basın normlarına uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunun bilgi alma hakkını sağlayan basın çalışanlarımız stresli bir iş yapmaktadır. Bu büyük stresin altında ezilmeden büyük fedakarlıklar yaparak basın meslek ilkelerine uymakta, kişilik haklarına saygı göstermekte, özel hayatı dikkate almakta ve tüm bunları güzel Türkçemizi kullanarak kamuoyuna yazı, ses ve görüntü olarak sunmaktadırlar."

Basın yayın organları ve gazetecilik mesleği toplumun her alanı ve demokrasi için gerekli olduğunu bunun önemini en son 15 Temmuz gecesinde gördüklerini anımsatan Esen, "O gece Türk basını demokrasisine sahip çıkarak tek yürek, tek ses olmuş ve halkı bu kalkışma konusunda zor şartlarda bilgilendirebilmiştir. Gazetecilik anlamında o gece yaşananlar bir ders niteliğindedir. Bu duygu ve düşüncelerle; ilimizin, kültürel, sosyal ve ekonomik hayatının gelişmesine destek sağlayan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlar, tüm basın çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.