10 Ocak 2022 Haberleri
10 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi raftan iniyor
- Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama! Tazminat alacak mı?
- Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Terim, Başkan Elmas'ın teklifini duyunca çıldırdı: Bildiğiniz gibi yapın
- Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül itirafı: Ziyarete gitmedim
- Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı
- İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın İBB Meclisi'nde Bektaşilerle ilgili ifadelerine tepki
- Aracında 6 piknik tüpüyle intihara kalkışan kadın, polisi alarma geçirdi
- Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı
- Fatih Terim'i evinin önünde bekleyen taraftarları yıkan sözler: Durumu iyi değil
- AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket
- Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı: Onu alın diye bağırdım
- Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'den itiraf: Sözlümdü
- Ali Koç'tan istifa çağrılarına şaşırtan yanıt: Norveç'ten yaptırıyorlar
- 5 yaşındaki çocuğu göz göre göre ezdi! Sürücünün çarptıktan sonra frene bile basmadığı anlar kamerada
- 15 milyon lira değerindeki sahte cinsel içerikli ürünleri satamadan yakayı ele verdiler
- Fenerbahçe'nin kabusu bitmiyor! Sarı-Lacivertliler, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu
- Kadıköy'deki tepki bitmiyor: Koskoca Fener'i ne hale getirdin
- Televizyonunu açanlar gözlerine inanamadı! Haber bültenini Bakan Kasapoğlu sundu
- Esra Erol'da herkesi şoke eden itiraf! Evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş
- Altın araması köylüleri ayaklandırdı! Jandarmayla arbede yaşandı, iş makineleri zarar gördü
- Galatasaray'da sular durulmuyor! Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler
- Terim'den sonra yaprak dökümü! Kulübe altın çağını yaşatan isim de istifa etti
- 7. kattan düşen üniversite öğrencisi ile aynı evde bulunan 2 polis memuru açığa alındı
- 8 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı! Kafa derisi soyuldu, durumu ağır
- Evdeki av tüfeği ile oynayan çocuk, 5 yaşındaki kardeşini öldürdü
- Alişan'dan eşi Buse Varol için çok konuşulacak itiraf: Öpüşseydi karım olmazdı
- Ne yaptın öyle sen Gökhan! Fenerbahçe kalesine yolladığı füze tüm Türkiye'nin dilinde
- Son dönemde kazalarla gündeme gelen İETT'nin erken uyarı sistemini kaldırdığı ortaya çıktı
- Müge Anlı'nın da kafası karıştı! Karı-kocanın öldürülmesinin ardından üç çiftin birbiriyle yasak aşkı çıktı
- Fenerbahçeliler yeni hocayı biraz daha bekleyecek! Ali Koç'un açıklamaları hayrete düşürdü
- Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı
- Facebook ve WhatsApp kullanıcılarına uyarı: Şifrenizi değiştirin
- Son Dakika: Türkiye'de 10 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 141 kişi vefat etti, 65 bin 236 yeni vaka tespit edildi
- Bu videoyu paylaşmayan kalmadı! Fatih Terim'in ayrılığı gözyaşına boğdu
- Bodrum'u sel vurdu! Evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu
- İBB Meclisi'nde Sevtap Ayman tartışması: İstifa mı etti, ettirildi mi?
- Uzman çavuş poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri kan dondurdu
- Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı
- Son dakikalara girildi! Fenerbahçe kabusu yaşıyor
- Son Dakika: AK Parti sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez
Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz?— Haberler (@Haberler) January 10, 2022
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
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