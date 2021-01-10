10 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
10 Ocak 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Taktik Analiz
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:00 İleri Üçlü
03:35 Başlama Vuruşu
05:05 Taktik Analiz
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Taktik Analiz
07:00 İngiltere Premier Lig Özetler
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:45 Süper Lig Özetler
08:00 Teknik Analiz
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Bayern Münih - Mainz
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Stadyum
10:40 Süper Lig Goller
10:50 Takvim Yaprakları
10:55 Hava Durumu
11:00 İleri Üçlü
12:30 Spor Bülteni
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Yüz Yüze Futbol
13:00 Spor Bülteni
13:50 Spor Kitaplığı
14:00 Spor Hafta Sonu
14:00 Avrupa Stüdyosu
15:30 Spor Bülteni
16:00 Dakika Skor
16:25 Takvim Yaprakları
16:30 Spor Hafta Sonu
18:00 Spor Hafta Sonu
18:30 Dakika Skor
19:15 Dakika Skor
20:45 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com