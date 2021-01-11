10 Ocak 2021 Haberleri
11.01.2021 01:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 01:20
10 Ocak 2021 Manşet Haberleri.
- Ankara'daki depremin ardından uzmanlardan peş peşe önemli açıklamalar
- Sokak ortasında dehşet! Husumetli iki kişinin kavgası ölümle bitti
- Ankara'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Kırıkkale'de de hissedildi
- İbo Show'da Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Yıldız Tilbe'nin şarkısını yorumladı! İbrahim Tatlıses'in sözleri olay oldu
- Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
- Kanlı Kongre baskınının ardından Trump'a anket şoku: Devir teslim töreni öncesinde görevden alınsın
- Tatile gidemeyen Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi
- Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
- Ahmet Hakan FETÖ'cü Enes Kanter'le dalga geçti: Maklubeci tosun, marulcu olmuş
- Sokakta maskesiz dolaşan Kadir Doğulu'nun 'Tek başıma yürürken takmıyorum' yanıtı tepki topladı
- Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı
- Rusya ve Japonya'da koronavirüsün daha hızlı bulaşan türü tespit edildi
- Acun Ilıcalı'nın hissedarı olduğu Fortuna Sittard, 5 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı
- Beşiktaş'ta Welinton, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü
- Güzel oyuncu Hande Erçel, yeni reklam filminden servet kazanacak
- Doğu Karadeniz'de 4 ilde 23 farklı noktada yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor
- Son Dakika: Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
- Irak'ta hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına dönüştü: 1 ölü, 33 yaralı
- 'Zorunlu güncelleme' kararı sonrası WhatsApp'ın kullanıcı sayısı yüzde 15 azaldı
- Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'in seçim vaadi, 'İslam'dan Arındırma Bakanlığı' oldu
- Fuat Oktay ve İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki
- Uçuş sırasında taşkınlık yapan Trump destekçilerine pilottan ıssız bir yere bırakma tehdidi
- Ünlü virologtan endişelendiren sözler: Koronavirüs ortadan kalkmayacak, her yıl aşı vurulacağız
- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ceza verdi
- Çin'de koronavirüsün çıkış noktası olduğundan şüphelenilen laboratuvarda çok sayıda veri silinmiş
- Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor
- Okan Buruk'tan Fatih Terim'e Visca ve İrfan Can için resmi teklif yok
- Bunun adı cinayet! Vicdansız anne, evde doğurduğu bebeğini ölüme terk etti
- Kasımpaşalı Mickael Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı
- Yayıncı kuruluş, küfürlü tezahüratlara tepki gösteren Fenerbahçe'den özür diledi
- Son Dakika: Türkiye'de 10 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi
- Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı
- ABD'de silahlı saldırgan katliam yaptı: 5 ölü, 2 yaralı
- 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı
- Son Dakika: Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
- Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı
- Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi
- Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol!
- Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek
- Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın küme düşmesi kesinleşti