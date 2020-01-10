10 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
10 Ocak 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Lig Arası
02:45 TFF 1. Lig Top 10
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Haftanın Öyküleri
04:30 İlk Yarının Golleri
04:45 Maç Saati
05:45 Süper Lig Top 10
06:00 beIN Manşet
06:30 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:15 Maç Saati
10:00 Lig Arası
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Haftanın Öyküleri
15:30 Maç Saati
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
16:00 Lig Arası
17:00 Taraftar
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
17:30 TFF 1. Lig Top 10
17:45 Süper Lig Top 10
18:00 Haftanın Öyküleri
18:00 beIN Manşet
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Taraftar
19:15 Süper Lig Top 10
19:30 Maç Önü
19:45 İlk Yarının Golleri
20:00 Lig Arası
21:15 Devre Arası
22:00 Futbolun Şehirleri
22:00 Taraftar
22:30 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Taraftar
23:00 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü