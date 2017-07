10 Numara Transferinde Mutlu Son!

Kucka'da mutlu sona ulaşan Trabzonspor, bir bomba daha patlatmak üzere. Bordo-mavili takım, bir süredir gündeminde olan Zlatko Junuzovic'te de geri sayıma geçti. 29 yaşındaki ofansif orta saha ile her konuda anlaşan Fırtına, oyuncunun kulübü Werder Bremen ile son detayları görüşüyor. Bordo-mavililer ile Alman ekibi arasında küçük pürüzlerin kaldığı ve Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi ve Juraj Kucka'dan sonra dördüncü transferin Junuzovic olmasının an meselesi olduğu kaydedildi.



HİÇ KIRMIZI KART GÖRMEDİ



Daha önce Austria Karnten, Austria Wien ve Grazer AK takımlarında forma giyen Avusturyalı futbolcu kulüp kariyerinde 421 resmi maçta 59 gol, 110 asist üretti. Junuzovic'in milli takım karnesi ise 55 karşılaşmada 7 gol şeklinde. 1.72'lik boyuyla oyunu oldukça süratli oynayan Junuzovic kolay faul alması ile dikkat çekiyor.



BAŞKAN DA MÜJDELEDİ



Junuzovic konusunda başkan Muharrem Usta da müjdeyi verdi. FOTAMÇ'a özel açıklamalar yapan Usta, "Junuzovic'i de bir an önce getirmek istiyoruz. İlk kampa kadar tüm transferlerimizi sonuçlandırmak en büyük arzumuz. Bu noktada Junuzovic çok önemli bir oyuncu ve transferinin gerçekleşmesinde çok büyük sorunlar görmüyoruz" dedi.



ONA KİMSE KIZMAZ



Werder Bremen ikinci kaptanı Nicklas Moisander, Junuzovic'in Trabzonspor'a transferiyle ilgili şunları söyledi: "Ona kendi ve ailesi için en iyi kararı vermesi gerektiğini önerdim. Bu Werder'den ayrılıp Trabzonspor'a gitmek de olabilir. Böyle bir durumda burada kimse ona kızmaz."



