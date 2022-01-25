10 Numara'da Bakanlar Kurulu Toplantısı (2) - Haberler
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10 Numara'da Bakanlar Kurulu Toplantısı (2)

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlıkta düzenlenen ve pandemi kısıtlamalarını ihlal ettiği öne sürülen partiler nedeniyle baskı altında olduğu bir dönemde haftalık kabine toplantısını yaptı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlıkta düzenlenen ve pandemi kısıtlamalarını ihlal ettiği öne sürülen partiler nedeniyle baskı altında olduğu bir dönemde haftalık kabine toplantısını yaptı.

Bu hafta içinde partilerle ilgili raporunu yayınlaması beklenirken, Johnson'ın 19 Haziran 2020'de kendisi için düzenlenen bir doğum günü partisine katıldığı ortaya çıktı. Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası lideri Jacob Rees, kabine toplantısı çıkışında gazetecilerin Johnson'la ilgili soruları üzerine başbakanın liderliğini överek pandemi döneminde alınan kararlara dikkat çekti.

10 Numara'da Bakanlar Kurulu Toplantısı (2)

10 Numara'da Bakanlar Kurulu Toplantısı (2)

10 Numara'da Bakanlar Kurulu Toplantısı (2)

AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri

Boris Johnson, Haziran, Doğum, Güncel, Haber

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