10 Nisan'da polis ekiplerine tatlı ikramıyla moral desteği
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Jandarma, Aksaray, Polis, 3. Sayfa

10 Nisan'da polis ekiplerine tatlı ikramıyla moral desteği

10 Nisan'da polis ekiplerine tatlı ikramıyla moral desteği Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yollarda korona virüs önlemi alan polis, jandarma ve sağlık görevlilerine tatlı ikramında bulunularak moral desteği verildi.

10.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:51
10 Nisan'da polis ekiplerine tatlı ikramıyla moral desteği

10 Nisan'da polis ekiplerine tatlı ikramıyla moral desteği

AKSARAY - Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yollarda korona virüs önlemi alan polis, jandarma ve sağlık görevlilerine tatlı ikramında bulunularak moral desteği verildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) ile Türkiye'de devlet ve millet el ele etkin bir mücadele sürdürürken, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Aksaray'da yollarda güvenlik önlemi alarak korona virüs denetimi yapan polis, jandarma ve sağlık ekiplerine tatlı ikramında bulunuldu. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, iş adamı Fatih Batı ile birlikte tatlı tepsilerini alarak yollara düştü. Karayollarında güvenlik önlemi alarak korona virüs denetim ve uygulamasında etkin bir mücadele sürdüren polis, jandarma ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Başkan Özkök, görevli ekiplere tatlı ikramında bulunarak moral desteği verdi. Aksaray - Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana karayollarında görev alan ekipleri ziyaret eden Başkan Özkök ve beraberindekiler, durdurulan sürücü ve yolculara da tatlı ikram etti.

Başkan Hamit Özkök, 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatının bugüne kadar büyük bir fedakarlıkla çalıştığını belirterek, "Gece gündüz, zaman, şart ve mekan aramaksızın kahramanca hizmet veren polis teşkilatımızın haftasını kutluyoruz. Kahraman polis teşkilatımıza bugüne kadar ve bundan sonra yapacakları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Dün varlardı, yarında olacaklar inşallah" dedi.

İş adamı Fatih Batı ise, "Polis teşkilatımız bizim Türkiye'mizin yüz akıdır. Yüz akı olduğu için gece gündüz bizim için koşturmaktadır. Şu anda bile gördüğünüz gibi insanların ateşini ölçüyorlar ve kontrol noktalarında geçişlerini sağlıyorlar. Tüm polis teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

10 Nisan'da polis ekiplerine tatlı ikramıyla moral desteği

Kaynak: İHA

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10 Nisan'da polis ekiplerine tatlı ikramıyla moral desteği
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