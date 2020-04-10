10 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
10 Nisan 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:40 Ev Yapımı
02:15 Ev Yapımı
02:40 Sağlıklı Mutfak
03:25 Zinde Kal
03:45 Sağlıklı Mutfak
04:15 İyilik Kulübü
04:25 İnatçı
04:45 Şendul Şaban
05:45 İncir Ağacı
06:00 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
08:00 Ferhunde Hanım ve Kızları
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
11:30 Aileler Yarışıyor
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:15 İnatçı
17:15 Davacı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ev Yapımı
20:00 Payitaht Abdülhamid
22:30 Uzaktan Erişim
23:30 Benim Adım Melek
Kaynak: InterSinema.com