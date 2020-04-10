10 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 10 Nisan 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Lig Hatırası 00:40 Bundesliga 01:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İTALYA - İSPANY 01:00 İtalya - İspanya 01:15 Macaristan - Portekiz 02:40 Futbol Akşamı 02:55 Bir Zamanlar 03:40 Bundesliga 04:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İNGİLTERE - İZL 04:00 İngiltere - İzlanda 04:10 Kamu Spotu: Evde Spor 04:15 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti 05:40 İngiltere Premier Lig Goller 05:55 Spor Kitaplığı 06:00 Spor Artı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Formula E Sokak Yarışları 07:25 Premier Lig 07:25 LİVERPOOL GOLLER 07:50 Spor ve Sağlık 07:55 Kamu Spotu: Evde Spor 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: İşte Spor 10:00 Spor Bülteni 10:25 Kamu Spotu: Evde Spor 10:30 Bir Oyundan Fazlası 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti 11:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İNGİLTERE - İZL 11:00 İngiltere - İzlanda 12:40 Siyah Beyaz Anılar 12:40 Muhammed Salah Goller 12:50 Premier Lig 12:55 Spor Kitaplığı 13:00 Süper Lig Özetler 13:00 Spor Manşet 13:30 Tottenham Goller 13:55 Kamu Spotu: İşte Spor 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu: İşte Spor 15:00 Lig Hatırası 15:25 İngiltere Premier Lig Özetler 16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' GALLER - 16:00 Galler - Belçika 16:00 İtalya - İspanya 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: İşte Spor 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Merkezi 19:00 Unutulmaz Maçlar (2001) 19:00 UNUTULMAZ MAÇLAR (2002) 20:45 LAZİO GOLLER 20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler 21:00 Futbol Akşamı 21:00 Lig Hatırası 21:30 Chelsea Goller 22:00 Spor Akşamı 22:00 Spor Artı 23:00 İngiltere - İzlanda 23:00 Almanya - İtalya 23:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' ALMANYA - Kaynak: InterSinema.com