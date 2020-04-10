10 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı
10 Nisan 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım
01:00 Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım
01:15 Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu
02:30 Gelinim Mutfakta
03:30 Gelinim Mutfakta
04:45 Akasya Durağı
06:00 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Dudullu Postası
20:00 Arka Sokaklar
21:45 Hayat Tamircisi
23:30 Hayat Tamircisi
Kaynak: InterSinema.com