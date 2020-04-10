10 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı 10 Nisan 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:45 Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım 01:00 Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım 01:15 Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu 02:30 Gelinim Mutfakta 03:30 Gelinim Mutfakta 04:45 Akasya Durağı 06:00 Akasya Durağı 06:15 Yabancı Damat 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 10:45 Aşk-ı Memnu 12:30 Gelinim Mutfakta 16:15 Arka Sokaklar 19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber 20:00 Dudullu Postası 20:00 Arka Sokaklar 21:45 Hayat Tamircisi 23:30 Hayat Tamircisi Kaynak: InterSinema.com