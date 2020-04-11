10 Nisan 2020 Haberleri
10 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
11.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:18
- Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın
- Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
- Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, sıra kavgası yüzünden tekme tokat birbirlerine girdi
- Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak
- Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
- İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
- Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
- Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
- Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
- Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti
- Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
- Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı
- Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı
- 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
- Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti
- Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
- Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
- Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
- Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
- Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
- Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
- New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
- Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
- İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
- Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı
- Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
- Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
- İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi
- Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
- Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
- Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
- Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi
- Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
- Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
- Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin 'Maskeniz takılı değil' sözlerine yanıt: Önemli değil
- Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları