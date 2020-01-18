10 müzisyeni önce kurşun yağmuruna tuttular ardından yaktılar

18.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:50

Meksika'da içinde müzisyenlerin bulunduğu bir kamyon, trafikte silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 10 müzisyenin yanmış cesedi ile karşılaştı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre polis, dün ülkenin Guerrero eyaletinde yer alan Chilapa de Alvarez şehrinde 10 müzisyenin yanmış cesedini taşıyan bir kamyon buldu. 'Sensation' isimli yerli müzik grubu üyelerinin bulunduğu kamyon, performans sergiledikleri bir bölgeden dönerken trafikte silahlı kişilerce saldırıya uğradı. Yerel saat ile 14: 00 civarı düzenlenen saldırı sonrası olay yerine giden polis ekipleri kamyonun içinde 10 kişinin yanmış cesedi ile karşılaştı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme bağlatıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA