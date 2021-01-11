10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada
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10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada

11.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:41
10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada

İSTANBUL'da 14 farklı iş yerini soyarak 10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi.

İSTANBUL'da 14 farklı iş yerini soyarak 10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi. Genelde kuyumcuları hedef alan şüphelilerin hırsızlık anları kameralara da yansıdı. İstanbul genelinde 28 Temmuz 2020 tarihinden bu yana 10 farklı ilçeden iş yeri hırsızlığı ile ilgili gelen ihbarlar üzerine, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 28 Temmuz'dan bu yana 14 farklı hırsızlık olayının bu çete ile ilgili olduğunu belirlendi. Kamera kayıtlarından yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin ilk eşkalini sonra da kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin 6 aylık süreç içerisinde 14 farklı ikamette gerçekleştirdikleri hırsızlıktan 10 Milyon TL  vurgun yaptıkları tespit edildi. 

ŞAFAK OPERASYONU İLE YAKALANDILAR

5 Ocak tarihinde polis ekipleri, yerlerini tespit ettiği şüpheliler Nihat Ö.(30), Oğuz K.(32), Fatih Ö.(35), Cavit B.S.(21), Hayrettin Ç.(42) ve Cihan A.(37)'nun ikametlerine şafak operasyonu düzenledi. İkamet ettikleri adreste kıskıvrak yakalanan şüphelilerden Nihat Ö. ve Cihan A. serbest bırakılırken, diğer dört şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altı şüphelinin de benzer suçlardan kaydının olduğu öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası mağdurlara geri verildi. Kalan miktar için polis ekipleri incelemesini sürdürüyor.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDIYüzleri maskeli şüphelilerin iş yerlerinin kapılarını levye ile  kırarak açtıkları, sonrasında soygun anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

(Fotoğraf)


10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada
10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada
10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada
10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada
10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada
10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada
10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada
10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada
10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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