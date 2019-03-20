10 milyon TL'lik eğitim yatırımı faaliyete geçiyor
İstanbul Seyrantepe'de 10 milyon TL yatırımla kurulan Koray Varol Akademi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde "dünya standartlarında bir eğitim vizyonuyla" faaliyete başlayacak.
20 Mart 2019 Çarşamba 11:10
İstanbul Seyrantepe'de 10 milyon TL yatırımla kurulan Koray Varol Akademi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde "dünya standartlarında bir eğitim vizyonuyla" faaliyete başlayacak.