10 milyon TL'lik eğitim yatırımı faaliyete geçiyor

İstanbul Seyrantepe'de 10 milyon TL yatırımla kurulan Koray Varol Akademi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde "dünya standartlarında bir eğitim vizyonuyla" faaliyete başlayacak.

10 milyon TL'lik eğitim yatırımı faaliyete geçiyor

İstanbul Seyrantepe'de 10 milyon TL yatırımla kurulan Koray Varol Akademi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde "dünya standartlarında bir eğitim vizyonuyla" faaliyete başlayacak.

Kaynak: Dunya.com

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