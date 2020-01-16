10 milyon hektarlık bölgesi yanan Avustralya yağmurla nefes aldı
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10 milyon hektarlık bölgesi yanan Avustralya yağmurla nefes aldı

Orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya'da başlayan yağış biraz olsun 'rahatlattı'

16.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:57
10 milyon hektarlık bölgesi yanan Avustralya yağmurla nefes aldı

'da Yeni Güney eyaletinde hava sıcaklığının düşmesi ve az da olsa yağışların etkisiyle aylardır devam eden yangınların bir kısmının kontrol altına alınmaya başlandığı açıklandı.


Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görüp, 2 bini aşkın ev kül olurken yarım milyar civarında hayvan telef oldu. Ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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