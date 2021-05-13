10 milyar dolarlık teleskop, evrendeki ilk yıldızları inceleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

10 milyar dolarlık teleskop, evrendeki ilk yıldızları inceleyecek

10 milyar dolarlık teleskop, evrendeki ilk yıldızları inceleyecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), fırlatma alanına gönderilmeden önce son 'katlama' testlerinden geçti.

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), fırlatma alanına gönderilmeden önce son 'katlama' testlerinden geçti. NASA, teleskobun aynalarının başarıyla komut edildiğini açıkladı. Hubble Uzay Teleskobu'nun rakibi olarak görülen teleskop, uzaya gönderilerek evrendeki ilk yıldızları inceleyecek.

Hubble Uzay Teleskobu'nun rakibi olarak görülen JWST teleskobunun, Ekim Ayı'nda uzaya fırlatılmadan önce son katlama testlerinin yapıldığı açıklandı. NASA, teleskobun aynalarının başarıyla komut edildiğini belirtti. 6 buçuk metre genişliğindeki altın rengi reflektörlerin katlanarak rokete konulmasını test eden uzay mühendisleri, uzayda bu reflektörlerin problemsiz açılması için teste tabi tuttuklarını belirtti.

1 YILDIZIN 18 AYRI GÖRSELİ ELDE EDİLECEK Test kapsamında, teleskobun tenis kortu büyüklüğündeki şemsiye de dahil olmak üzere diğer katlanabilir bileşenler için açılma egzersizi yapıldı. JWST, NASA önderliğinde büyük bir konteynerin içine konulacak ve bir gemiyle Fransız Guyanası'ndaki Avrupa roket tesisine götürülecek. Projenin kilit ortaklarından biri olan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) fırlatma aracını sağlayacak ve kalkış 31 Ekim'de yapılacak. JWST fırlatıldıktan yaklaşık 40 gün sonra bir yıldızın ilk fotoğrafını çektiğinde, tek bir yıldız yerine 18 yıldız görülecek çünkü aynaların her biri ayrı bir fotoğraf çekecek.

Dünya çapında 40'tan fazla ülkeden gökbilimcilere, ilk faaliyet yılında JWST'de çalışma zamanı şimdiden ayrıldı. 10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu, ABD, Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının ortak girişimi olarak üretildi.


10 milyar dolarlık teleskop, evrendeki ilk yıldızları inceleyecek
10 milyar dolarlık teleskop, evrendeki ilk yıldızları inceleyecek
10 milyar dolarlık teleskop, evrendeki ilk yıldızları inceleyecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tarkan Beren Saat Burak Sergen
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 10 milyar dolarlık teleskop, evrendeki ilk yıldızları inceleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 18:23:48. #1.15#

title