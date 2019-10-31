10 milyar dolarlık katkı payı diğer AB üyelerinden çıkacak
Brexit'te Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ne katkı payı olarak ödediği 7.8 milyar sterlin (10 milyar dolar) diğer üyelerden çıkmak zorunda ve Brüksel koridorlarında bu açığı hangi ülkelerin katkı payıyla kapatacağı tartışılıyor.
31.10.2019 17:12
Brexit'te Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ne katkı payı olarak ödediği 7.8 milyar sterlin (10 milyar dolar) diğer üyelerden çıkmak zorunda ve Brüksel koridorlarında bu açığı hangi ülkelerin katkı payıyla kapatacağı tartışılıyor.
Kaynak: Dunya.com