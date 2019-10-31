10 milyar dolarlık katkı payı diğer AB üyelerinden çıkacak

31.10.2019 17:12

Brexit'te Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ne katkı payı olarak ödediği 7.8 milyar sterlin (10 milyar dolar) diğer üyelerden çıkmak zorunda ve Brüksel koridorlarında bu açığı hangi ülkelerin katkı payıyla kapatacağı tartışılıyor.