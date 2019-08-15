10 metrelik kuyuya düştü, itfaiye kurtardı

10 metrelik kuyuya düştü, itfaiye kurtardı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde üstü açık bırakılmış kuyuya düşen Halil Atabay, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

15.08.2019 12:00
10 metrelik kuyuya düştü, itfaiye kurtardı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde üstü açık bırakılmış kuyuya düşen Halil Atabay, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, ilçeye bağlı Durak Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Atabay, üstü açık bırakılmış 10 metre derinliğindeki içi boş kuyunun başında bulunduğu sırada, dengesini kaybederek kuyuya düştü. Atabay'ın kuyuya düştüğünü görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Atabay'ı halat yardımıyla kuyudan çıkardı. Hafif yaralı olduğu belirlenen Atabay, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


- Kırklareli

Kaynak: DHA
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