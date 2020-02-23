10 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
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10 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 10 metrelik rögar kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

23.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:36
10 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

(İHA) – Muğla'nın ilçesinde, 10 metrelik rögar kuyusuna düşen yavru köpeği ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre; Fethiye merkez 1209 Sokak numara 20/B adresinde meydana gelen olayda, ev sahihi Gülçin Ayvaz'a ait yavru köpek evin bahçesindeki 10 metre derinliğindeki rögar kuyusuna düştü. İhbar üzerine adrese gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri, kuyuya düşen yavru köpeği kurtararak sahibi Gülçin Ayvaz'a teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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