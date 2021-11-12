10 metrelik kuyuya düşen koyunu itfaiye erleri kurtardı - Haberler
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10 metrelik kuyuya düşen koyunu itfaiye erleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
10 metrelik kuyuya düşen koyunu itfaiye erleri kurtardı

Denizli'de kuyuya düşen koyunu kurtaran itfaiye ekipleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de kuyuya düşen koyunu kurtaran itfaiye ekipleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Olay, Kale ilçesi Karaköy Mahallesinde meydana geldi. Kuyudan gelen sesleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 metre derinliğe sahip kuyuya düşen koyun için seferber olan ekipler merdiven ve halat yardımıyla indiği kuyudan koyunu çıkardı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları koyunla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - DENİZLİ

10 metrelik kuyuya düşen koyunu itfaiye erleri kurtardı

10 metrelik kuyuya düşen koyunu itfaiye erleri kurtardı

10 metrelik kuyuya düşen koyunu itfaiye erleri kurtardı

10 metrelik kuyuya düşen koyunu itfaiye erleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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