10 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
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10 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | 3. Sayfa

10 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı İtfaiye erinin kucağından atlayan kedi koşarak gözlerden kayboldu Osmaniye'de bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen kediyi itfaiye eri kurtardı.

10 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye erinin kucağından atlayan kedi koşarak gözlerden kayboldu

OSMANİYE - Osmaniye'de bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen kediyi itfaiye eri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi 19532 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesindeki kuyudan kedi sesi geldiğini işiten vatandaşlar kuyunun içerisine baktıklarında beyaz bir kedinin düştüğünü fark ettiler. Vatandaşlar durumu Osmaniye Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya halat yardımıyla indi. Kediyi kucağına alan itfaiye eri yine halat yardımıyla kediyi yukarıya çıkardı. İtfaiye erinin kucağından atlayan kedi koşarak gözlerden kayboldu.

10 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
10 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
10 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
10 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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