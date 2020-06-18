10 metrelik kuyuya düşen iki köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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10 metrelik kuyuya düşen iki köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şanlıurfa'da yaklaşık 10 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen iki köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

18.06.2020 01:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:56

Şanlıurfa'da yaklaşık 10 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen iki köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi'nde bulunan eski su kuyusuna köpeklerin düştüğü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpekleri kurtarmak için büyük çaba harcadı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpekler, ekiplerce düştükleri kuyudan kurtarıldı.

10 metrelik kuyuya düşen iki köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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