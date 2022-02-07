10 METRELİK ÇUKURA DÜŞEN TİLKİLER, 3 SAATTE KURTARILDI

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde, defineciler tarafından kazıldığı değerlendirilen 10 metrelik çukura düşen 2 tilki, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Oğuzeli'nin kırsal Taşlı Mahallesi'nde define arayan kişiler tarafından kazıldığı öne sürülen 10 metre derinliğindeki çukura düşen 2 tilkiyi görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mahalleye giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla kuyuya indi. Burada battaniyeye sarılan tilkiler, 3 saatlik çalışmayla kuyudan çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen tilkiler, doğaya bırakıldı.