10 metrekarelik dükkanında ürettiği sazları Avrupa'ya gönderiyor
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10 metrekarelik dükkanında ürettiği sazları Avrupa'ya gönderiyor

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Mehmet Ali Keskin (60), 10 metrekarelik dükkanında ürettiği sazları Avrupa'nın dört bir yanına gönderiyor.

10 metrekarelik dükkanında ürettiği sazları Avrupa'ya gönderiyor
15.08.2020 08:21 | Son Güncelleme: 15.08.2020 08:46

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Mehmet Ali Keskin (60), 10 metrekarelik dükkanında ürettiği sazları Avrupa'nın dört bir yanına gönderiyor. Babasının yanında çırak olarak öğrendiği mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdüren Keskin, ilk kez yaptığı 'mızraplı ve yaylı tamburu' Avustralya'nın Sidney şehrine göndereceğini söyledi.

Mehmet Ali Keskin 10 yaşındayken, saz ustası olan babası Osman Keskin'den özenip, merak ederek saz çalmasını öğrendi. Ardından sazın nasıl yapıldığını da merak ettiğini belirten Keskin babasının yanında çırak olarak başladığı bu mesleği 50 yıldır sürdürüyor. Evli, 2 çocuk babası olan Keskin, Kurtuluş Mahallesi'nde babasından kalan 10 metrekarelik dükkanında saz yapmaya devam ediyor. Dedesi ve babasından sonra üçüncü kuşak olarak saz imalatını sürdüren Keskin, dördüncü kuşak olarak mesleğini oğullarına öğretiyor. Keskin, sipariş üzerine yaptığı sazları Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine satıyor.

'İYİ BİR SAZ 6 AYDA YAPILIYOR'İyi bir sazın yapımının 6 ay sürdüğünü belirten Osman Keskin, "Dut ağacını yaş olarak alıyoruz. Bu ağacın teknesini oyarak tasarladıktan sonra 3 ay hiç dokunmadan bekletiyoruz. Güneş görmeyecek bir yerde beklemesi lazım. Bekledikten sonra saz yapılacak duruma geliyor. Tekne ne kadar çok kurursa o kadar iyi olur. 25-30 yıl önce yaptığım sazları bakıma getirdiklerinde ilk yapıldığım gibi duruyor. Saz yapımında gürgen ağacını da kullanıyorum" dedi.Keskin, yaptığı sazları ayar yaparken çaldığını da belirtip, "Sazı kendi kendime öğrendim. Radyoda çalan ustaları dinleyerek, kendimi geliştirdim. Bu nedenle nota bilmiyorum" diye konuştu.Keskin, yaptığı sazları kalitesine göre 4 bin ile 6 bin TL arasında değişen fiyatlarla sattığını da kaydetti.SU KABAĞINDAN TABUR YAPTI

El emeği ile ürettiği sazlarla hem mesleğini hem de bir kültürü yaşattığını belirten Keskin, "Son olarak, su kabağından ilk kez tambur ürettim. Bir yaylı, bir de mızraplı tambur. Yaptığım bu tamburları Avustralya'nın Sidney şehrindeki bir müşterime göndereceğim" dedi.


Kaynak: DHA

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