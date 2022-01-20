10 metre yükseklikten evin önüne düştü: 2 yaralı - Haberler
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10 metre yükseklikten evin önüne düştü: 2 yaralı

10 metre yükseklikten evin önüne düştü: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta sürücünün kontrolünden çıkan otomobil 10 metre yükseklikten bir evin önüne düştü.

Zonguldak'ta sürücünün kontrolünden çıkan otomobil 10 metre yükseklikten bir evin önüne düştü. Kazada araç sürücüsü E.Ö(50)ve yanında bulunan eşi R.Ö(50) hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Adnan Kahveci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre E.Ö(50)yönetiminde ki 67 AAE 611 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsü aracın hakimiyetini kaybederek 10 metre yükseklikten bir evin önüne düştü. Kazada araç sürücüsü E.Ö ve yanında bulunan eşi R.Ö hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.Ö ve R.Ö, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla evin önünden kaldırıldı. - ZONGULDAK

10 metre yükseklikten evin önüne düştü: 2 yaralı

10 metre yükseklikten evin önüne düştü: 2 yaralı

10 metre yükseklikten evin önüne düştü: 2 yaralı

10 metre yükseklikten evin önüne düştü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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