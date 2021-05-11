10 Mayıs 2021 Haberleri
10 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat
- İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Kudüs saldırılarına tepki: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici
- Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınıp Portekiz'e verilmesi gündemde
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs diplomasisi! Kuveyt Emiri ve Ürdün Kralı ile görüştü
- Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı
- Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu
- ABD ve İngiltere'den benzer Mescid-i Aksa açıklaması! İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar
- Burak Yılmaz'ın Lyon'a frikiği Nisan ayının en güzel golü seçildi
- İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı
- Seren Serengil'den ablasına sert sözler: Annemle aramıza girerek bizi uzaklaştırmaya çalıştı
- Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi
- Mame Thiam sosyal medyadan Filistinlilere destek verdi: Kalbim seninle Mescid-i Aksa
- İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz
- Salih Uçan, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli yöneticiyi takip etmeye başladı
- Son Dakika: Meclis'te grubu bulunan 5 partiden İsrail'e ortak kınama
- İsrail bir kez daha Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı
- Juventus, Avrupa Süper Ligi projesine destek vermeye devam ederse İtalya Serie A'dan kovulacak
- Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti
- İsrail'in hava saldırısının ardından Filistinlilerin çaresizliği kamerada
- Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hastanede yaşamını yitirdi
- Burak Elmas'tan Galatasaray yönetimine 'iptal davası' ihtarı
- Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 282 kişi vefat etti, 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi
- Beşiktaş'ta N'Koudou döndü, Aboubakar yine yok! Karagümrük maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor
- Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü
- Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı
- Fenerbahçe, Ghezzal'i transfer etmek için harekete geçiyor
- Doktor Zeynep'i öldüren kocanın suç dosyası kabarık çıktı
- Falcao sakatlığı sebebiyle Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı! Mohamed'in durumu yarın netlik kazanacak
- Son Dakika: Hamas'ın verdiği süre doldu, İsrail'e roket saldırısı başladı
- Kedinin iki gözünü de oyup otoban kenarına attılar
- Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor! İstifaya davet edildiği paylaşımlar sosyal medyada gündeme oturdu
- Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
- Güncellenen şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın ihtimali geçen haftaya göre düştü
- İsrail güçleri, Filistinlilere destek veren Arap milletvekillerine saldırdı
- Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
- Feci cinayetin detayları ortaya çıktı: Annesini öldürüp, oğlunu iple bağlamış
- AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ı zora sokacak belge! Erdoğan için de imza vermiş
- Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili dikkat çeken sözler: Önümüzdeki hafta vakalar 5 binin altına inebilir
- Japonya'da yalnızlığa bir garip çözüm! Bu işi yaparak 200 dolar kazanmak mümkün
- Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla sözleşme imzalamak için harekete geçti