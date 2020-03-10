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İttifak Holding, Trabzonspor, Galatasaray, Konyaspor, Spor

10 Mart Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlı takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

10.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:25
10 Mart Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlı takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAYSarı kırmızılılar günü izinli geçirecek.TRABZONSPORBordo mavililer, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.14.30 Kafile, özel uçakla Malatya'ya gidecek.16.00 Trabzonspor kafilesinin Malatya'da karşılanması.

BAŞAKŞEHİRTuruncu lacivertliler, Kopenhag sınavının hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 1'İNCİ LİG14.00 Boluspor - Adanaspor16.30 Altay - Hatayspor16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fatih Karagümrük19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Bursaspor

PFDK ve TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOLFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 TEKSÜT Bandırma - ERA Nymburk

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR23.00 Valencia (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-4)

23.00 Leipzig (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-0)


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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