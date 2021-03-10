10 Mart Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

10 Mart Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Mart'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Mart Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Mart Çarşamba İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 3256434

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk/ KARABURUN mah sk/ KARLIBAYIR mah sk/ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk/ NENEHATUN mah sk/ TAŞOLUK mah sk/ YAVUZ SELİM mah sk/ İSLAMBEY mah sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah sk/ KARADENİZ mah sk/ KARAYOLLARI mah sk/ MEVLANA mah sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah sk bölgelerinde 10/03/2021 01:00:00 - 10/03/2021 01:20:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3256438

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 10/03/2021 01:20:00 - 10/03/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3256451

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ANADOLU, BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MOZAİK, TABUR, TURGAY, YÜCEALP sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1148. sk bölgelerinde 10/03/2021 02:30:00 - 10/03/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3259322

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 10/03/2021 03:30:00 - 10/03/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3263481

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BAYKAN, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, CANEL, DAL, DALGAKIRAN, ENGİNAR, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FERDA, GÜLAY, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, OFLAZ, ONAT, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, TÜZMEN, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÇİM, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHAN, ŞAHİKA sk/ KARABURUN mah SUBAŞI sk/ KARLIBAYIR mah ANADOLU, BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MOZAİK, TABUR, TURGAY, YÜCEALP sk/ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, EGEMEN, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZAHİT, ZİVER, ÜZEYİR sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ADEM, AGAH, AKBİLGE, AKSUNGUR, AKÇE, ALPAYDIN, ARAF, ARDA, ASUMAN, ATIFA, AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, AYSEREN, AYTUĞ, AĞAHAN, AŞIK, BAYHAN, BAYRAKTEPE, BEKİROĞLU, BEŞARET, BOSTANCI, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, BİNAY, CANOL, CANSEVER, CELİL, CEMİYET, CENK, DEMİRÖZ, DEVELİ, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DUMANLI, DUMLUPINAR, DİLARA, DİLAVER, ECZA, EMRULLAH, EMİNE, ERASLAN, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ETHEM, FATİH, FEDAİ, FENER, GALERİ, GEDİZ, GENÇLİK, GÜFTE, GÜLTUTAN, GÜLYÜZLÜ, GÜNEŞTEPE, GÜRSEL, GÜZELYURT, GÜZERGAH, HAKİM, HAMİDİYE, HARBİYE, HAZARFEN, HAZNEDAR, HIDIR, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KAPTANPAŞA, KARAKAYA, KARAKOÇ, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KERİM, KİRAZDERE, LALELİ, LİSE, MEKKE, MERİH, MEŞALE, MEŞEDİBİ, NAMZET, NARGİLE, NAĞME, NEVİN, NURAL bölgelerinde 10/03/2021 05:00:00 - 10/03/2021 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3256653

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah ECZANE, EFSER, FERİDUN, KIZILDAĞ, MUSTAFA KEMAL, PIRILTI, İLHAM sk bölgelerinde 10/03/2021 09:00:00 - 10/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3259428

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah HOCA AHMET YESEVİ, ZAFERTEPE, ŞEMSİ EFENDİ sk bölgelerinde 10/03/2021 10:00:00 - 10/03/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3261519

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah AYDOĞDU, BÜKLÜM, CANKIZ, DİVAN, KIBRIS, KINIK, LİMON ÇİÇEĞİ, SAMİ, TABİP, TAŞKIN, TAŞLIYOL sk bölgelerinde 10/03/2021 13:00:00 - 10/03/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3261524

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah FATİH, KALECİK sk/ YAVUZ SELİM mah FATİH sk bölgelerinde 10/03/2021 13:00:00 - 10/03/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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