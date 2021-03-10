10 Mart Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 10 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 10 Mart Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

10 MART ÇARŞAMBA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün 2-4 derece artması beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğudan, ülkemizin kuzey kesimlerinde doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

ÇANAKKALE °C, 17°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 16°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kuzeybatı çevreleri sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 2°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C Parçalı bulutlu

HATAY °C, 21°C Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 16°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 15°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 15°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

GÜMÜŞHANE °C, 12°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 12°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 17°C Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 19°C Parçalı bulutlu geçeceği, gece saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.

10 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

10 MART ÇARŞAMBA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık , yarın (Çarşamba) ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah ilk saatlerde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın güney güneybatılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

10 MART ÇARŞAMBA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölgenin kuzey kesimleri parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçecek. Kuzey ve iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus yer yer sis olayı görülecek geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu, yarın (çarşamba) batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

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