10 Mart Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 10 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!
Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 10 Mart Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
10 MART ÇARŞAMBA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün 2-4 derece artması beklenmektedir.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğudan, ülkemizin kuzey kesimlerinde doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA BÖLGESİ
ÇANAKKALE °C, 17°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KOCAELİ °C, 16°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı
MANİSA °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kuzeybatı çevreleri sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA °C, 2°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C Parçalı bulutlu
HATAY °C, 21°C Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 16°C Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA °C, 15°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 15°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu
GÜMÜŞHANE °C, 12°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
RİZE °C, 12°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZURUM °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kar yağışlı
HAKKARİ °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 17°C Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 19°C Parçalı bulutlu geçeceği, gece saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.
10 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
10 MART ÇARŞAMBA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık , yarın (Çarşamba) ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah ilk saatlerde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklenmektedir.
RÜZGAR: Rüzgarın güney güneybatılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.
10 MART ÇARŞAMBA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölgenin kuzey kesimleri parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçecek. Kuzey ve iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus yer yer sis olayı görülecek geçecek.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu, yarın (çarşamba) batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.