10 Mart 2022 Star Yayın Akışı
- Güncelleme:
10 Mart 2022 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
06:00 Söz
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Pek Yakında
22:30 Pek Yakında
23:45 Kaderimin Oyunu