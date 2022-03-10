10 Mart 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 10 Mart Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31774 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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10 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Mart Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 10 Mart 2022 Perşembe Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
Resmi Gazete bu günün kararları neler? 10 Mart Perşembe 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10Mart Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...
YÖNETMELİKLER
–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlüğü Yönetmeliği
–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmenliği Yönetmeliği
–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
DÜZELTME: Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/1) ile İlgili
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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