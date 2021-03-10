10 Mart 2021 Star Yayın Akışı
10 Mart 2021 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Akrep
00:30 Menajerimi Ara
02:50 Ölüm Takımı
03:00 Güneşin Kapıları
04:30 Güneşin Kapıları
04:30 7. Birim
05:50 Benim Tatlı Yalanım
06:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Seni Çok Bekledim
18:30 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dört Nala
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:30 Yakışıklı
22:30 Kutsal Damacana
Kaynak: InterSinema.com