10 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
10 Mart 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
00:00 Juventus - Porto
00:30 500 Great Goals Show
01:00 Maç Saati
01:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:30 İtalya'dan Futbol
04:30 Fransa'dan Futbol
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 beIN Teknik
06:15 Maç Saati
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
13:47 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 beIN Manşet
14:00 Maç Saati
15:00 beIN Teknik
15:15 Gamer
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Maç Saati
17:00 beIN Teknik
17:45 Serie A Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Maç Saati
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
21:00 beIN Manşet
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 Juventus - Porto
23:00 PSG - Barcelona
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
Kaynak: InterSinema.com