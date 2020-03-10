10 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
10 Mart 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
00:00 beIN Manşet
01:45 Süper Lig Maç Sonu
02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
04:45 Süper Lig Maç Sonu
04:45 Maç Saati
06:00 Maç Saati
06:00 beIN Manşet
06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
07:00 Özel Röportaj
07:15 Maç Saati
08:45 Maç Saati
09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
09:00 Maç Sonu
09:15 Süper Lig Maç Özetleri
09:45 Süper Lig Maç Sonu
10:30 Süper Lig Maç Sonu
11:00 Haftanın Öyküleri
11:30 Dünden Bugüne
12:00 Maç Saati
13:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
13:45 Maç Saati
14:00 Maç Saati
14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15:00 Süper Lig Maç Sonu
15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
15:30 Futbolun Şehirleri
16:30 Süper Lig Maç Sonu
18:00 beIN Manşet
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 Maç Saati
20:00 Gençlerbirliği - FTA Antalyaspor
20:45 Süper Lig Devre Arası
21:00 Gençlerbirliği - FTA Antalyaspor
21:00 beIN Manşet
21:00 Özel Röportaj
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 Maç Sonu
22:15 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Leipzig - Tottenham
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
Kaynak: InterSinema.com