10 mahallede 163 kişiye kuaför hizmeti

16.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:03

Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil kuaför hizmetini Elmalı halkının ayağına getirdi. Mobil Kuaför Tırı üç gün boyunca ilçede 163 vatandaşa hizmet verdi.



Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın mobil kuaför tırının son durağı Elmalı oldu. Antalya'nın kırsal bölgelerini karış karış dolaşarak kadın ve erkekler için ücretsiz kuaförlük hizmeti sunan mobil kuaför tırı 10 mahallede hizmet verdi. Üç gün boyunca Elmalı'nın Eymir, Beyler, Düdenköy, Kışla, Yalnızdam, Eskihisar, Kocapınar, Geçmen Küçüksöğle ve Büyüksöğle mahallelerinde hizmet veren mobil kuaför tırı yoğun ilgi gördü.



Tıra gidemeyen yaşlı bireyler için ise kuaför hizmeti evlerinde verildi. Evinin önünde tıraş olan vatandaşlar hizmetten oldukça memnun kaldı. 7'den 70'e Elmalı sakinlerinin saç kesimleri ve bakımları yapıldı. Mahallelerinde kuaför ve berber olmadığı için Elmalı'ya gitmek zorunda olan vatandaşlar ayaklarına gelen hizmetten memnun olduklarını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA