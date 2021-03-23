10 maddelik ekonomi reform paketinde neler var? 23 Mart 2021 ekonomik reformları eylem planı ve reform takvimi

23 Mart Salı 2021 tarihinde 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ilan edildi. Vatandaşlar tarafından merak edilen 10 maddelik ekonomi reform paketi nedir? Ekonomi reform paketinde neler var? İşte 10 maddede ekonomi reform paketi!

10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edildi. Buna göre, 30 Haziran 2021'e kadar kamuda taşıt alımı ve kiralamasına katı sınırlamalar getirilecek. 2021 sonuna kadar ise geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak.

EKONOMİ REFORMLARI EYLEM PLANI 10 ANA BAŞLIK

- Kamu Maliyesi

- Fiyat İstikrarı

- Finansal Sektör

- Cari Açık

- İstihdam

- Kurumsal Yönetişim

- Yatırımların Teşvik Edilmesi

- İç Ticaretin Kolaylaştırılması

- Rekabet

- Piyasa Gözetimi ve Denetimi

EKONOMİ REFORM PLANI TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

23 Mart Salı tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi web sitesinde ekonomi reformları eylem planı takvimi açıklandı. 'https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/03/Ekonomi-Reform-Takvimi.pdf' buradan takvime ve detaylara ulaşabilirsiniz.

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