10 maddelik ekonomi reform paketinde neler var? 23 Mart 2021 ekonomik reformları eylem planı ve reform takvimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

10 maddelik ekonomi reform paketinde neler var? 23 Mart 2021 ekonomik reformları eylem planı ve reform takvimi

23.03.2021 23:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 23:20
10 maddelik ekonomi reform paketinde neler var? 23 Mart 2021 ekonomik reformları eylem planı ve reform takvimi

23 Mart Salı 2021 tarihinde 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ilan edildi. Vatandaşlar tarafından merak edilen 10 maddelik ekonomi reform paketi nedir? Ekonomi reform paketinde neler var? İşte 10 maddede ekonomi reform paketi!

10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edildi. Buna göre, 30 Haziran 2021'e kadar kamuda taşıt alımı ve kiralamasına katı sınırlamalar getirilecek. 2021 sonuna kadar ise geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak.

EKONOMİ REFORMLARI EYLEM PLANI 10 ANA BAŞLIK

- Kamu Maliyesi

- Fiyat İstikrarı

- Finansal Sektör

- Cari Açık

- İstihdam

- Kurumsal Yönetişim

- Yatırımların Teşvik Edilmesi

- İç Ticaretin Kolaylaştırılması

- Rekabet

- Piyasa Gözetimi ve Denetimi

EKONOMİ REFORM PLANI TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

23 Mart Salı tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi web sitesinde ekonomi reformları eylem planı takvimi açıklandı. 'https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/03/Ekonomi-Reform-Takvimi.pdf' buradan takvime ve detaylara ulaşabilirsiniz.

EKONOMİ REFORMLARI EYLEM PLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Rasim Öztekin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Fatih Terim Şenol Güneş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Sivas Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 maddelik ekonomi reform paketinde neler var? 23 Mart 2021 ekonomik reformları eylem planı ve reform takvimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 23:22:28. #1.14#
title