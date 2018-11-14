10 Maç Ceza Alan Fatih Terim'in Savunması Ortaya Çıktı!

Toplamda 10 maç men cezasına çarptırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in TFF'ye sunduğu savunma ortaya çıktı.

Terim'in federasyona gönderdiği savunmada dikkat çeken en önemli detay tecrübeli teknik adamın kulüp hukuk departmanını kullanmadan savunmasını bizzat kendi isim ve imzasıyla federasyona göndermesi olurken sarı-kırmızılıların patronu tüm bu eylem ve söylemlerin ağır haksız tahrik neticesinde meydana geldiğinin göz önüne alınmasını talep etti.

HAKARET VE TEHDİT İDDİALARINI YALANLADI

Savunmasında, müsabaka hakemine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasını kesinlikle kabul etmediğini ve söylemlerinin ifade hürriyeti ve eleştiri sınırları içinde olduğunu belirten Terim, tüm bu olaylara sebep olarak müsabakanın 72. dakikasında hakemin topun açıkça rakipten taça çıkmasına rağmen verdiği hatalı taç kararı neticesinde skorun eşitlenmesini gösterdi.

HUKUKA AYKIRI

Hazırladığı üç sayfalık yazılı savunmasını ciddi bir hukuki çalışma yaparak Yargıtay'ın tehdit ve hakaretle ilgili emsal kararlarından örneklerle zenginleştiren Terim, hakemlere hakaret ettiği yönündeki iddianın gerçeklerden uzak ve hukuka aykırı bir yaklaşım olduğunu söyledi. Terim, söylemiş olduğu bu sözleri ağır haksız tahrik neticesinde söylediğini ancak bu sözlerin belirli bir şahsa yani müsabaka hakemlerinin şansına yönelik olmadığının bilinmesini istedi.