10 lirayla başladı devlet desteğiyle büyüdü şimdi siparişlere yetişemiyor
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10 lirayla başladı devlet desteğiyle büyüdü şimdi siparişlere yetişemiyor

10 lirayla başladı devlet desteğiyle büyüdü şimdi siparişlere yetişemiyor Adana'da çok sevdiği ve yaparken mutlu olduğu sıkma işine 10 lirayla başlayan Hürü Bayrak, işini büyütmek için KOSGEB'ten 90 bin lira kredi çekip lokanta açtı.

05.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:33

10 lirayla başladı devlet desteğiyle büyüdü şimdi siparişlere yetişemiyor

Adana'da çok sevdiği ve yaparken mutlu olduğu sıkma işine 10 lirayla başlayan Hürü Bayrak, işini büyütmek için KOSGEB'ten 90 bin lira kredi çekip lokanta açtı. Bayrak şimdi siparişlere yetişemiyor

Hürü Bayrak: "İktisat fakültesi maliye bölümünü okudum ama yemek yapmayı çok sevdiğim için aşçılığa dönüş yaptım"

"Bir kadın girişimci olarak, diğer kadınlara cesaretli olmalarını tavsiye ediyorum. Yani başlamak yolun yarısıdır"

ADANA - Adana'da çok sevdiği ve yaparken mutlu olduğu sıkma işine 10 lirayla başlayan Hürü Bayrak, işini büyütmek için KOSGEB'ten 90 bin lira kredi çekip lokanta açtı. Bayrak şimdi siparişlere yetişemiyor.

Evli ve iki çocuk annesi olan Hürü Bayrak üniversitenin maliye bölümünden mezun olmasına rağmen çok sevdiği ve yaparken de çok mutlu olduğu yemekçilik sektörüne girme hayalini gerçekleştirdi. Bayrak, önce halk eğitim merkezlerinin aşçılık kursuna gidip usta eğiticilik belgesi aldı. Daha sonra cebine 10 lira koyup babasının ekip biçtiği buğday tarlasından sofrasına gelen unla sıkma yapmaya başladı. Sıkmaları kapı kapı dolaşıp satan Bayrak, müşterilerinden "Bir lokanta açsanız eliniz çok lezzetli yemek yemeye geliriz" cümlelerini duyunca hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Siparişlere yetişemedi

Lokanta açmak için sermaye arayışına giren Hürü Bayrak KOSGEB'ten 90 bin lira kredi çekerek mütevazi bir lokanta açtı. Müşterilerini hem lokantasına da ağırlayan hem de iş yerlerine sipariş götüren Bayrak siparişlere yetişememeye başladı. Ancak günde yaklaşık 100 kişiye kadar yemek çıkarmaya başlayan Bayrak yeni tip korana virüs nedeniyle lokantayı kapatmak zorunda kaldı. Ancak o bu dönemde de gece gündüz yemek yapıp bu kez iş yerlerine siparişe ağırlık verdi. Lokantasında bütün işleri kendisi yapan Bayrak, yaptığı yemekleri kendi dağıtmaya başladı.

Ancak korona virüs nedeniyle ödemelerini yapmakta sıkıntı çeken Bayrak, yaptığı başvuru üzerine kredi ödemelerini Kasım ayına kadar öteledi. Bu durum Bayrak'a nefes aldırdı.

10 lirayla iş hayatına girdi

Hürü Bayrak, iş hayatına 10 lirayla başladığını belirterek, "Sadece cebime 10 lira aldım markete gittim daha sonra dedemin tarlasından hasat ettiğimiz buğdaydan öğüttümüz un vardı onları değerlendirdim sacda sıkma yaptım. Daha sonra 'öğlenleri yemek yapıyor musun' demeye başladılar. Bende, iş yerim yok ama evimde yapıyorum kendi yediğimi yediririm dedim. Sonrasında 'abla, bir yer aç' demeye başladılar. Ben de lokantayı açtım" dedi.

Lokantayı açarken devletin kadınlara sunduğu bütün imkanlardan faydalandığını söyleyen Hürü Bayrak şöyle devam etti:

"Kadın olduğun için bir adım önde oluyorsun kapılar sonuna kadar açılıyor yani bizlere öncelik tanınıyor. Devlet destekli kredi aldım, sağ olsunlar ondada sorun çıkartmadılar. Krediyi geri ödemeli çektim ama çok cüzi bir miktar ödüyordum. Şuanda virüs olduğu için benim ödemelerimi Kasım ayına kadar ertelediler"

"Kadınlar cesaretli olsun"

Hürü Bayrak yemek yapmayı çok sevdiğini ve yemek yaptıkça mutlu olduğunu ifade ederek, "Ben iktisat fakültesi maliye bölümünü okudum ama sonrasında yemek yapmayı çok sevdiğim için aşçılığa dönüş yaptım. Buradan bir kadın girişimci olarak, diğer kadınlarda cesaretli olmalarını tavsiye ediyorum. Yani başlamak yolun yarısıdır. Bir adım atsınlar o adım atıldıktan sonra gerisi geliyor" diye konuştu.

10 lirayla başladı devlet desteğiyle büyüdü şimdi siparişlere yetişemiyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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