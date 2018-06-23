10 Kurşunla Öldürmüştü, Duruşmada "Kazayla Oldu" Dedi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde daha önce yanında çalışan Nafiye Şahin'i 10 kurşunla öldüren zanlı Kemal Yılmaz hakim karşısına çıktı. Yılmaz olayın kaza olduğunu dile getirerek kadının oğluna araba aldığını ve Şahin'in kendisini kandırdığını iddia etti.

YANINDA ÇALIŞAN KADINI 10 KURŞUNLA ÖLDÜRMÜŞTÜ

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Öz Sokak'ta Nafiye Şahin'i 10 kurşun sıkarak öldüren Kemal Yılmaz hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

OLAY GÜNÜ YAŞANANLARIN KAZA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması başlayan Kemal Yılmaz ilk duruşmaya çıktı. Duruşmaya Nafiye Şahin'in 4 çocuğu, yakınları, Kemal Yılmaz'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Olay günü yaşananları anlatan Yılmaz olayın kaza olduğunu ileri sürdü.

DAHA ÖNCE KADINI RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN ŞİKAYET EDİLMİŞ

Daha önce tarlasında çalışan Nafiye Şahin'in defalarca kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Kemal Yılmaz duruşmada kandırıldığını ve parasının yendiğini iddia etti.

"ONA OTOMOBİL ALDIM, SEVGİLİSİYLE KULLANDI"

İlk savunmasında "Nafiye benden aldığı paraları vermiyor senetleri ise ödemiyordu. Benim param ile sevgilisine otomobil almıştı. O gün konuşmak için evinin önüne gittim. Kendisi, benim param ile aldığı otomobilde oturuyor aracı ise sevgilisi sürüyordu. Yanına gidip paramı istedim. 'Benden hiçbir şey alamazsın. Elinden geleni ardına koyma' deyince çılgına döndüm ve onu öldürdüm" ifadelerini kullanan Yılmaz duruşmada kaza oldu dedi.

"OĞLUNA ARABA ALDIM"

Yılmaz savunmasında "Silahım bulundurma ruhsatlıydı. Olay kaza sonucu olmuştur. Evinin her türlü eşyasını ben aldım. Hatta oğluna araba aldım. 200-250 bin lira masraf yaptım" dedi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.