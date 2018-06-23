10 Kurşunla Öldürmüştü, Duruşmada "Kazayla Oldu" Dedi
Bursa'da yanında çalışan kadını 10 kurşun sıkarak öldüren yaşlı adam, çıkarıldığı ilk duruşmada olayın kaza sonucu gerçekleştiğini söyleyerek pes dedirtti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde daha önce yanında çalışan Nafiye Şahin'i 10 kurşunla öldüren zanlı Kemal Yılmaz hakim karşısına çıktı. Yılmaz olayın kaza olduğunu dile getirerek kadının oğluna araba aldığını ve Şahin'in kendisini kandırdığını iddia etti.
YANINDA ÇALIŞAN KADINI 10 KURŞUNLA ÖLDÜRMÜŞTÜ
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Öz Sokak'ta Nafiye Şahin'i 10 kurşun sıkarak öldüren Kemal Yılmaz hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
OLAY GÜNÜ YAŞANANLARIN KAZA OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması başlayan Kemal Yılmaz ilk duruşmaya çıktı. Duruşmaya Nafiye Şahin'in 4 çocuğu, yakınları, Kemal Yılmaz'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Olay günü yaşananları anlatan Yılmaz olayın kaza olduğunu ileri sürdü.
DAHA ÖNCE KADINI RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN ŞİKAYET EDİLMİŞ
Daha önce tarlasında çalışan Nafiye Şahin'in defalarca kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Kemal Yılmaz duruşmada kandırıldığını ve parasının yendiğini iddia etti.
"ONA OTOMOBİL ALDIM, SEVGİLİSİYLE KULLANDI"
İlk savunmasında "Nafiye benden aldığı paraları vermiyor senetleri ise ödemiyordu. Benim param ile sevgilisine otomobil almıştı. O gün konuşmak için evinin önüne gittim. Kendisi, benim param ile aldığı otomobilde oturuyor aracı ise sevgilisi sürüyordu. Yanına gidip paramı istedim. 'Benden hiçbir şey alamazsın. Elinden geleni ardına koyma' deyince çılgına döndüm ve onu öldürdüm" ifadelerini kullanan Yılmaz duruşmada kaza oldu dedi.
"OĞLUNA ARABA ALDIM"
Yılmaz savunmasında "Silahım bulundurma ruhsatlıydı. Olay kaza sonucu olmuştur. Evinin her türlü eşyasını ben aldım. Hatta oğluna araba aldım. 200-250 bin lira masraf yaptım" dedi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.
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Alacak-verecek olaylarının çoğunun sonu böyle bitiyor maalesef. Borç alan sadık kalmıyor. Alacaklı da hazmedemiyor ve sonuç THE END.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Alacak-verecek olaylarının çoğunun sonu böyle bitiyor maalesef. Borç alan sadık kalmıyor. Alacaklı da hazmedemiyor ve sonuç THE END.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İLK MERMİDEN SONRAK 9 KURŞUN İNANIN KAZAYLA İDİ ..(= ..Cevap Yaz Yayından Kaldır