10 koyunun telef olduğu kazada 2 kişi yaralandı
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10 koyunun telef olduğu kazada 2 kişi yaralandı

10 koyunun telef olduğu kazada 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, hayvanlardan 10'u telef oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, hayvanlardan 10'u telef oldu.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tarsus Çamlıyayla yolu üzerinde meydana geldi. Koyunlarını otlatmadan götüren çoban Mehmet Yapar, Topaklı Mahallesi'nde sürüsü ile yolun karşısına geçmek istedi. 01 DN 370 plakalı otomobili ile seyir halinde olan A.Y., bu sırada karanlıkta fark edemediği koyun sürüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralanırken, 10 koyun telef oldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, jandarma ise kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ersoy Yalçın/İHA)

10 koyunun telef olduğu kazada 2 kişi yaralandı
10 koyunun telef olduğu kazada 2 kişi yaralandı
10 koyunun telef olduğu kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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