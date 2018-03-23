10 Kızını Okuttu Şimdi Kendisi Okuma Yazma Öğreniyor

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Ailesi tarafından çocukluğunda okula gönderilmeyen ancak okuma yazma sevdasından vazgeçmeyip 63 yaşında Sinop'ta açılan kursa katılarak okur yazar olmaya çabalayan 10 kız çocuğu annesi Zeynep Türkduvan, azmiyle takdir topluyor.

Ailesiyle Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşayan Türkduvan, öğretmen kızının çocuğuna bakmak için geldiği kentte, Halk Eğitim Merkezi tarafından okuma yazma seferberliği kapsamındaki Gazi İlkokulu'nda açılan kursa kaydoldu.

Kızlarının eğitimini aksatmayan Türkduvan'ın hedefi, iki ay sürecek kursu başarıyla tamamlayarak okur yazar olmak.

Türkduvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda ailesinin erkek çocuklarını okula gönderdiğini, ablasını ve kendisini ise bundan mahrum ettiklerini söyledi.

"Ailem bizi okutmadı ama ben tüm kızlarımı okuttum"

Okula gidemediği için okuma yazmayı öğrenemediğine dikkati çeken Türkduvan, bunun hep içinde ukde olarak kaldığına işaret etti.

Allah'ın kendisine 10 kız çocuğu bağışladığını belirten Türkduvan, "Ailemiz bizi kız çocuğu olduğumuz için okutmadı ama ben ve eşim, kız çocuklarımızın tamamını okula gönderdik. Allah'a şükürler olsun, kızlarımdan 5'i üniversiteyi bitirerek meslek sahibi oldu." dedi.

Türkduvan, kızlarından birini 12 yaşında geçirdiği trafik kazasında kaybettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kız çocuklarımız olduğunda eşimle 'Hepsini okutacağız' dedik çünkü ailem beni okutmadı. O nedenle ben bir şey bilmiyorum. Mesela hastaneye gidiyorum, şu nerede diye etrafımdakilere soruyorum. Eğer okuma yazma bilseydim güzel güzel gidip gelirdim. Maalesef insan okuma yazma bilmeyince kör gibi oluyor."

Çocuklarının okumasından duyduğu mutluluğu dile getiren Türkduvan, şunları kaydetti:

"İki kızım öğretmen oldu. Üç kızım farklı bölümlerden mezun. Diğer kızlarım ise lise ve ortaokuldan mezunlar. Onlar okudular, ben de okuma ve yazma öğrenmek istedim. Daha önce kursa gitmiştim ama kızım vefat ettiği için bir şey öğrenemedim. O zaman da okumayı çok istiyordum. Evde kızlarıma 'Bana öğretin' diyordum ama çok fazla kafam almıyordu. Bu kurs açılınca hemen katılmak istedim. İnşallah iki ay sonunda ben de okuma yazmayı öğrenmiş olacağım."