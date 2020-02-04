10 kişiye 12 bin 250 lira kumar cezası
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10 kişiye 12 bin 250 lira kumar cezası

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda kumar oynayan ve oynatan 13 kişiye işlem yapıldı.

04.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:43
10 kişiye 12 bin 250 lira kumar cezası

'ta düzenlenen operasyonda kumar oynayan ve oynatan 13 kişiye işlem yapıldı.


Alınan bilgiye göre, ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine 5 iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda, kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı. İskambil kağıtları, zar ve paralara el konuldu.


Kumar oynayan 10 kişiye toplam 12 bin 250 lira para cezası, kumara yer temin eden 3 kişiye de adli işlem başlatıldı.


Operasyonlarda toplam 5 iş yeri için de kapatma işlemi başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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