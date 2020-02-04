10 kişiye 12 bin 250 lira kumar cezası

04.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:43

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda kumar oynayan ve oynatan 13 kişiye işlem yapıldı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine 5 iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda, kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı. İskambil kağıtları, zar ve paralara el konuldu.



Kumar oynayan 10 kişiye toplam 12 bin 250 lira para cezası, kumara yer temin eden 3 kişiye de adli işlem başlatıldı.



Operasyonlarda toplam 5 iş yeri için de kapatma işlemi başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA