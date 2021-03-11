10 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya alındı
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10 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya alındı

11.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:45
10 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya alındı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 10 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine köy, karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 10 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine köy, karantinaya alındı.

Araç ilçesine bağlı Çubukludere köyünde yapılan Covid-19 testinde 10 kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, birden fazla Covid-19 vakasının görüldüğü Araç'ın Çubukludere köyünün 7 gün karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından Çubukludere köyünde jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken köyün giriş ve çıkışları tutuldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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