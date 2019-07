10 Kişiden Yalnızca 3'ü Apple Tasarımlarını 'Çok İyi' Buluyor

Tasarım konusunda sektörün yapı taşlarından olan Apple, son yıllarda aldığı tepkilerle bu itibarından bir nebze de olsa kayıplar yaşadı. Son kullanıcının pozitif algısını sahiplenerek ilerlediği tasarım anlayışını doğunun "zen" felsefesinden alan firma, artık hedeflediği sadeliğe ulaşmakta güçlük çekmeye başlamış gibi görünüyor.

En azından Apple kullanıcıları ve potansiyel tüketicisi bu görüşte. Geçtiğimiz hafta şirketin en ikonik ürünlerini tasarlayan Jony Ive'ın istifa etmesiyle ayyuka çıkan şirket içi tartışmalar, sanki kullanıcıların tepkilerini resmileştiren bir süreçti. Son yıllarda iPhone tasarımlarının tekrar ettiği görüşü, MacBook ya da iPad gibi ürünleri yeni versiyonlarıyla görsel beklentileri karşılamadığı söylentileri vardı. En son tanıtılan Mac Pro'nun tasarımı da sosyal medyada bilgisayarın teknik özelliklerinden daha çok gündem oldu.

Hal böyle olunca, Webtekno okuyucu ve takipçilerine "Apple ürünlerinin tasarımlarını nasıl buluyorsunuz?" sorusunu yönelttik. 7285 kişinin oy verdiği anketin sonuçları şöyle:

Gördüğünüz üzere Apple ürünlerinin tasarımlarına, tartışmalar ve kullanıcıların algısı yön veriyor. Zira tasarım konusunda hala yaygınlaştırma öncülüğü devam eden Apple'a dair, sadece 10 kişiden 3'ü "çok iyi" bir çizgide olduğu düşüncesinde. Bir o kadar da tasarımların "iyi" olduğu düşünen kişi var. Böylece Apple, tasarım konusunda %56'lık oranla olumlu algıya sahip oluyor.

Olaya nötr bir tavırda yaklaşan kullanıcılar da ciddi bir orana sahip. Her 10 kişiden yaklaşık 2'si Apple'ın "idare eder" tasarımlara sahip olduğunu düşünüyor. Son olarak her 10 kişiden 1'i Apple'ın tasarımlarını "kötü", diğeri ise "çok kötü" buluyor. Olumsuz algıya sahip olanların oranı ise %21'de kalıyor, dolayısıyla her 10 kişiden 2'sinin Apple tasarımlarını sevmediğini anlıyoruz.

Toparlayacak olursak, Apple'ın tasarım başarımlarına olumlu açıdan bakanların oranı hâlâ daha yüksek. Nitekim negatif yaklaşımların oranı, eğer bir değişim yaşanmazsa giderek artacağa benziyor.

Peki Apple'ın tasarım anlayışı değişmeli mi? Firma hangi ürünlerinde artık daha farklı çizgiler denemeli? Yorumlar kısmında fikrinizi belirtmeyi unutmayın, hoşçakalın.