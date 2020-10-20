'Dur' ihtarına uymayan otomobilden av tüfeği çıktı: 3 gözaltı
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'Dur' ihtarına uymayan otomobilden av tüfeği çıktı: 3 gözaltı

20.10.2020 04:07 | Son Güncelleme: 20.10.2020 04:33
'Dur' ihtarına uymayan otomobilden av tüfeği çıktı: 3 gözaltı

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, 10 kilometre süren kovalamacayla yakalandı.

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, 10 kilometre süren kovalamacayla yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçiren polis, sürücü ve yanındaki iki arkadaşını gözaltına aldı.

Saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphe üzerine 01 AFY 678 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Hekimköy Bulvarı'ndan Çatalan Caddesi'ne geçen otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin uyarısına aldırmadan kaçışını sürdürdü. Daha sonra Kozan Caddesi'ne çıkan otomobilin sürücüsü, buradan da ara sokakları kullanarak Sezai Karakoç Bulvarı'na, ardından da Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda kaçmaya devam etti. Otomobil, 10 kilometre süren kovalamacanın sonunda Ulubatlı Hasan Bulvarı- Kovan Caddesi kavşağını trafiğe kapatan polislerce durduruldu. Sürücü ile yanındaki iki arkadaşını otomobilden indiren polis, araçta yaptığı aramada ruhsatsız pompalı av tüfeği ile çok sayıda dolu kartuş ele geçirdi. İsmi öğrenilemeyen 3 şüpheli, gözaltına alınarak Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.


'Dur' ihtarına uymayan otomobilden av tüfeği çıktı: 3 gözaltı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilden av tüfeği çıktı: 3 gözaltı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilden av tüfeği çıktı: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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