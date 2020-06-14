10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı (3)
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışırken gözaltına alınan 3 şüpheliyi, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
14.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:25
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışırken gözaltına alınan 3 şüpheliyi, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Muammer İRTEM/BURSA,
Kaynak: DHA